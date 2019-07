Dimitri Vantomme verwijt stadsbestuur ongelukkige val

Antwerpen - Voor presentator Dimitri Vantomme kon de zomer niet slechter beginnen. In de nacht van zondag op maandag kwam hij met zijn fiets ten val en bracht hij de volgende drie uur op de spoeddienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen door. De schuld van de stad, volgens Vantomme.

“Bedankt Stad Antwerpen om het kruispunt Meir/Operaplein, waar de werken bezig zijn, niet te verlichten ’s nachts!”, laat hij weten op zijn sociale media. De werkzaamheden op die plek zijn al bijna twee jaar aan de gang en zouden een grote hindernis zijn voor fietsers en voetgangers. “Elleboog, kuit én fiets kapot”, zegt hij. En dat kan het voormalige JIM-gezicht best missen: “Straks publieksopwarming Belgium’s got talent… met één hand minder in de lucht”, klinkt het.