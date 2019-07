Bekendste belegger ter wereld schenkt 3,6 miljard (!) dollar aan goede doelen

Warren Buffett, de bekendste belegger ter wereld, zal vandaag voor 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro) van zijn aandelen schenken aan vijf stichtingen, waaronder die van Bill en Melinda Gates.

Via zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway schenkt Buffett aan Bill en Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation en NoVo Foundation.

Met de schenking is in totaal 45 procent van het vermogen dat Buffett in 2006 had, gedoneerd. Het gaat om 34 miljard dollar. De investeerder wil in de toekomst ook het resterende vermogen uit Berkshire Hathaway aan goede doelen schenken. Dat doet hij via jaarlijkse donaties.