Opnieuw bijzonder druk weekend op de weg verwacht voor vakantiegangers

Vakantiegangers moeten vrijdag en zaterdag opnieuw rekening houden met druk verkeer op de Europese wegen naar het zuiden. Voor wie dat mogelijk is, is zondag de beste dag om te vertrekken. De start van de Ronde van Frankrijk zal wel het hele weekend grote drukte veroorzaken rond Brussel. Dat blijkt maandag uit de verkeersprognoses van VAB en Touring.

In eigen land wordt het vrijdagnamiddag al druk, door de start van het bouwverlof in Leuven en Wallonië, aldus VAB. Touring waarschuwt dat de uittocht op vrijdagnamiddag en op zaterdagochtend al druk wordt met files naar de kust en de Ardennen. Files zijn vooral mogelijk op de E40 Brussel-kust en de E411 Brussel-Ardennen en in de omgeving van Antwerpen en Brussel.

Dit weekend bevindt zich de grootste hinder in eigen land rond Brussel, door de start van de Ronde van Frankrijk, zo waarschuwen beide organisaties. Op zaterdag zal er hinder zijn in Brussel, Vlaams-Brabant, Henegouwen en Waals-Brabant, op zondag in het Brussels Gewest. De snelwegen van en naar Brussel blijven open voor het verkeer, net als de Brusselse Ring. Touring verwacht er wel verkeersproblemen. De politie vraagt het Brussels Gewest het ganse weekend met de auto te mijden, meldt Touring.

Frankrijk

In Frankrijk wordt het vrijdagnamiddag al zeer druk met filevorming in de ruime omgeving van Parijs. Zaterdag wordt het aanschuiven richting zuiden in de omgeving van Parijs. Elders wordt het druk met wat files zonder veel erg. Sinds 1 juli is het vignet Crit’air ook verplicht op de Périphérique van Parijs, herinnert Touring nog.

Duitsland

Op zaterdag wordt druk verkeer met kleinere files verwacht voor het vertrek in Duitsland (op de snelwegen in het noorden richting Scandinavië en in het zuiden rond Neurenberg (A3/A9), in de omgeving van München en op de A8 naar Salzburg) en in Oostenrijk (de Tauernautobahn A10 en de Brennersnelweg A13). Op zondag blijft het druk zonder files.

Zwitserland

In Zwitserland wordt vrijdagnamiddag al druk verkeer naar het zuiden verwacht met wat verkeersproblemen. Op zaterdag is er erg druk verkeer verwacht met filevorming in de richting van het vertrek. Files zijn onvermijdelijk aan de St. Gotthardtunnel (A2 Basel-Chiasso), voor de grenspost in Chiasso en in de omgeving Bern, Montreux en Zürich.

Italië

In Italië concentreert de drukte zich zaterdag voornamelijk rond de A22 Brenner - Verona, de omgeving Milaan en de snelweg naar Firenze, Rome en Napels. In Spanje kan er file zijn op de A7 Frankrijk - Barcelona - Murcia en in de omgeving van Madrid. Touring zegt nog geen problemen voor de terugkeer te verwachten.