Duitsland vraagt vrijlating van kapitein Sea-Watch

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Heiko Maas vraagt maandag de vrijlating van Carola Rackete, de 31-jarige kapitein van het reddingsschip Sea-Watch 3. Rackete werd zaterdag in Italië gearresteerd toen ze, ondanks een verbod van de autoriteiten, in Italië. De Duitse minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller, dringt er ondertussen op aan dat de Europese Unie snel reageert op de arrestatie.

“Vanuit ons standpunt kan een gerechtelijke procedure enkel uitmonden in de vrijlating van Carola Rackete”, zei Maas maandag in een tweet. “We verzetten ons tegen de criminalisering van redding op zee”, voegde hij daar aan toe. Zijn collega, de Duitse minister Müller, zei maandag in de krant Passauer Neue Presse dat de kapitein handelde uit dringende noodzaak, “en om die reden verwacht ik dat Brussel een duidelijke signaal zendt en haar onmiddellijke vrijlating vraagt”.

De Sea-Watch 3 had zaterdag veertig migranten aan boord, die ruim twee weken eerder waren opgepikt voor de Afrikaanse kust. De kapitein is onder huisarrest geplaatst en riskeert drie tot tien jaar cel omdat ze bij haar actie ook een boot van de Italiaanse douanepolitie raakte. Daarbij raakte niemand gewond.

Rackete was maandag aan boord van een politievoertuig onderweg naar Sicilië, waar ze later maandag moet verschijnen voor de rechtbank. In afwachting van haar proces wordt ze mogelijk vrijgelaten, aldus Italiaanse media. In dat geval is snelle uitwijzing mogelijk. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini verzekerde zaterdag dat hij al een decreet voor uitwijzing heeft getekend.