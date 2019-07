Iker Casillas sluit twee maanden na hartaanval aan bij training FC Porto

FC Porto is maandag met de herstellende Spaanse doelman Iker Casillas begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Exact twee maanden nadat Casillas door een hartaanval werd getroffen, deed de doelman mee aan enkele voorzichtige medische tests op de club.

Casillas is vastbesloten om terug te keren tussen de palen bij FC Porto. Exact twee maanden geleden, op 1 mei, werd de Spaanse doelman getroffen door een hartaanval tijdens de training. Casillas werd vervolgens succesvol geopereerd en verliet al vrij snel het ziekenhuis.

Casillas, die nog een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2020, liet zijn volgers op sociale media weten klaar te zijn voor de volgende stappen in zijn herstelproces. De Spaanse doelman, met 177 wedstrijden recordhouder qua aantal wedstrijden in de Champions League, kwam in de zomer van 2015 over van Real Madrid.

Bij FC Porto was Casillas tot aan de hartaanval de onbetwiste nummer één. In vier seizoenen kwam de Spaanse sluitpost tot 126 wedstrijden voor FC Porto.