Gitarist van Quicksilver Messenger Service overleden

Gitarist Gary Duncan van de Californische groep Quicksilver Messenger Service is op 72-jarige leeftijd overleden, zo heeft het gezaghebbende loudersound.com maandag gemeld. De precieze doodsoorzaak is niet bekend.

Gary Duncan, geboren in San Diego, voegde zich midden de jaren zestig bij de Californische groep The Brogues die enkele singles opnam waaronder de garagerockklassieker ‘It Ain’t No Miracle Worker”. Samen met drummer Greg Elmore stapte hij over naar Quicksilver Messenger Service (QMS) die zich naast groepen als Jefferson Airplane en The Grateful Dead profileerde als uithangbord van de acid rock in San Francisco. Zeker bij de Airplane en de QMS was het personeelsverloop nauwelijks bij te houden.

Het luidt dat het complexe samenspelen van Duncan met collega-gitarist John Cipollina veel bijdroeg aan de status die de Quicksilver Messenger Service wist te verwerven. Bij optredens lag het accent op improvisatie en experiment waarbij één liedje wel eens drie tot vier uur kon duren. De QMS leverde in 1969 met het album ‘Happy Trails’ één der meest gewaardeerde live-albums af.

Duncan speelde bij de groep tussen 1965 en 1979, en van 2006 tot zijn dood.