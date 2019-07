Festivalgangers blazen aftocht op Rock Werchter: “Te warm voor seks, dus we hebben wat extra gedronken”

Rotselaar - Meer dan 30.000 kampeerders zijn maandagochtend na vier warme festivaldagen naar huis vertrokken van The Hive, de grootste camping van Rock Werchter. Gepakt en gezakt, maar duidelijk met minder materiaal dan de heentrip woensdag.

De partytentjes - vaak wegwerpmateriaal – waren erg populair als schaduwmaker. De meeste van deze witte tentjes bleven op de weide na het vertrek. “Na een gebruik van 4 of 5 dagen is het echt niet vanzelfsprekend ze netjes op te bergen”, zegt campingverantwoordelijke Bart De Vos.

De kampeerders lieten tonnen materiaal achter, toch zegt De Vos dat de berg jaar na jaar verkleint. “Het precieze aantal weten we eind van de week, eerst komen verschillende organisaties goederen oppikken, zoals de voedselbank. We spoorden mensen aan overtollig materiaal in te leveren.”

Slaapzakken worden laarzen

The Hive heeft zelf plannen om volgend jaar extra duurzaam te werk te gaan: “Van de achtergebleven slaapzakken maken we gummilaarzen die zullen worden verkocht, en van de tentzeilen worden windhesjes gemaakt. De kans bestaat dus dat je volgend jaar een tent of slaapzak die je achterliet onder een andere vorm kan kopen.”

Incidenten waren er nauwelijks, zodat de hulpdiensten een relatief rustige vierdaagse achter de rug hebben. De organisatie bluste hier en daar zelf aangestoken vuurtjes, losliggend materiaal werd dagelijks opgeruimd. Door de hitte ging ook frisdrank als zoete broodjes naar binnen. “Het was te warm voor seks, daarvan ga je zweten. Dus hebben we extra gedronken”, zegt een kampeerder.

Foto: evb

Foto: evb

Foto: evb

