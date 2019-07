Groen bezorgd over “ontwikkelingen” in Vlaamse regeringsonderhandelingen: “Nefast voor toekomst van Vlaanderen”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci is bezorgd over “de ontwikkelingen in de Vlaamse onderhandelingen”. Dat heeft ze maandag na afloop van het partijbestuur van Groen gezegd.

Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever nodigde Groen, in tegenstelling tot CD&V, Open VLD en SP.A, niet uit om een eerste onderhandelingsnota te bekijken. Almaci betreurt dat “na weken intensieve onderhandelingen” tussen De Wever en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken enkel de traditionele partijen zijn uitgenodigd, “die allen verloren hebben tijdens de verkiezingen”.

“We kunnen ons niet voorstellen dat de CD&V, Open VLD en SP.A zomaar meestappen in deze werkwijze”, zegt de Groen-voorzitster. “Vlaams Belang als co-auteur van een regeerakkoord is nefast voor de toekomst van Vlaanderen. We mogen ons als democraten niet uit elkaar laten spelen op onze cruciale waarden en mensen niet verdelen in A- en B-burgers.”

Open VLD: “Passen voor regering met Vlaams Belang”

De liberalen houden het been stijf wat een samenwerking met Vlaams Belang betreft. “Open VLD past zoals bekend voor een regering met het Vlaams Belang”, zo benadrukten ze maandag opnieuw na afloop van hun partijbureau.

Volgens Open VLD vond er op Vlaams niveau “voor het eerst een goed inhoudelijk gesprek” met formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever plaats, maar is er nog veel werk aan de winkel. “Het is nog steeds aan formateur De Wever om kleur te bekennen over zijn voorkeurspartners om een nieuwe regering te vormen”, luidt het.