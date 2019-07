Boete voor gsm’en op fiets, en ook nog online uitgelachen door de politie met je geslachtsziekte

“De eerste fietser bekeurd voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over der seksueel overdraagbare aandoening-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro. Let op, vanaf vandaag wordt er bekeurd! #opdebon”: dat postte de politie van Groningen maandag op Twitter.

#ophefdujour 1 juli - een agent van de politie Groningen wijdt de nieuwe mobiel-op-fiets-boete op ‘feestelijke’ wijze in. pic.twitter.com/rTThRkXAC3 — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) 1 juli 2019

Vanaf maandag schrijft de politie van Groningen boetes uit voor mensen die tijdens het fietsen op hun gsm bezig zijn. Dat de politie het privéleven van de eerste de dame die de nieuwe boete kreeg, zomaar op sociale media gooide, kreeg felle kritiek op Twitter.

Kort daarna verwijderde de politie de tweet en excuseerde zich: “Wij plaatsten zojuist een tweet over een fietser die bekeurd werd, terwijl ze haar mobiele telefoon vasthield. We maakten daarbij een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser.”