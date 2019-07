Vermiste fietser dood teruggevonden in Kalmthoutse Heide

Kalmthout - De 37-jarige Wim Vansand uit Mol, die sinds zondagmiddag vermist was na een fietstocht in de Kalmthoutse Heide, is dood teruggevonden. Dat bevestigt de politie. De man was zondag rond 12.30u vertrokken maar gaf daarna geen teken van leven meer. Hoe hij om het leven kwam, wordt verder onderzocht.

De familie van Wim Vansand sloeg zondagavond rond 19.00u alarm. Hij was enkele uren eerder met de fiets vertrokken, maar gaf daarna geen teken van leven meer. Zijn auto liet hij achter op de parking.

De politie nam het zekere voor het onzekere en startte meteen een zoekactie met de politiehelikopter. Dat leverde noch zondagavond en -nacht, noch maandagochtend iets op. De politie is ter plaatse met honden en paarden en ook Brandweer Zone Rand, de boswachters van de Vlaamse Gemeenschap en de cel Vermiste Personen zijn ter plaatse. Er werd een coördinatiecentrum opgebouwd.

In de loop van maandagnamiddag vond een ploeg van brandweer en politie hem terug. Wim Vansand werd bij zijn fiets gevonden. De politie hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder ook een medisch probleem of een ongeval. Van kwaad opzet zou geen sprake zijn. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor verder onderzoek. “We hadden gehoopt hem nog levend te kunnen vinden, maar tevergeefs”, zegt Patrick De Smedt van politiezone Grens.