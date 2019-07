Tweede minderjarige verdachte van dood Priscilla Sergeant krijgt dan toch berisping

Beersel - A., één van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, krijgt dan toch een maatregel opgelegd. Het hof van beroep heeft een berisping uitgesproken. De Brusselse jeugdrechtbank had de jongeman in maart weliswaar schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid maar had hem geen enkele maatregel opgelegd.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. De drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Toen het meisje de volgende ochtend dood bleek, hadden ze haar lijk verborgen. D.V. werd aangehouden en de 2 minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede.

In het najaar van 2013 werden beide jongeren overgeplaatst naar een begeleidingstehuis terwijl Johan D.V. in februari 2013 al vrijkwam na een procedurefout. Het gerechtelijk onderzoek sleepte uiteindelijk aan tot in juni 2016 en pas in het voorjaar van 2019 kwam het dossier voor de jeugdrechtbank. Die oordeelde dat A. een belangrijke en bepalende rol had gespeeld in de mishandeling van Priscilla en dat de begeleiding die hij vier jaar lang gekregen had, weinig zoden aan de dijk had gebracht.

De jeugdrechtbank kon A. enkel nog uit handen geven of een berisping opleggen. De uithandengeving was evenwel niet mogelijk omdat het parket die niet gevorderd had en een berisping stond dan weer niet in verhouding tot de feiten en was niet aangepast aan de houding van A.

Zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partijen waren tegen dat vonnis in beroep gegaan en voor het hof had het openbaar ministerie toch nog de uithandengeving gevorderd maar volgens het hof was die vordering onontvankelijk.