“Hevig gebonk, schreeuwende kinderen en seksuele geluiden uit de kelder”: koppel durft zijn huis niet meer in

Alan en Christine Tait, een koppel uit Wales, trekken het Verenigd Koninkrijk rond om iedereen ervan te overtuigen dat er iets vreemds aan de gang is in hun huis. Ze durven er geen voet meer binnen zetten door de mysterieuze geluiden die ze in hun kelder horen.

De heisa begon ongeveer een jaar geleden, toen Christine een raar geluid hoorde in de badkamer. Haar man gebruikte een app op zijn gsm om het geluid op te nemen. “Het klonk als een draaiende machine”, zegt Christine. “We begonnen in alle kamers van het huis op te nemen en hoorden de raarste dingen. Kettingen, hevig gebonk, schreeuwende vrouwen en kinderen, seksuele geluiden, blaffende honden… Volgens ons worden er onder onze keldervloer zware misdaden gepleegd.”

Het koppel woonde al elf jaar in het huis, maar na enkele weken kon het de herrie niet meer aan. Alan en Christine kochten een caravan en zwoeren nooit nog een voet in het huis te zetten. Sindsdien proberen ze de Britse overheid ervan te overtuigen een officieel onderzoek te starten. Ze lieten zelfs een petitie rondgaan, waarin ze het vermoeden uiten dat er zich een illegaal drugslab onder hun huis bevindt.

“Ik wil gewoon antwoorden”, zegt Christine. “Waarom schreeuwen die mensen? Er moet iets aan de hand zijn. We hebben die geluiden opgenomen omdat we er zeker van wilden zijn dat we het ons niet inbeeldden. Dit moet grondig onderzocht worden.”