Vliegtuig met beschadigd landingsgestel maakt geslaagde noodlanding in Tel Aviv

Een vliegtuig heeft maandag met succes een noodlanding uitgevoerd op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv. Er werd een probleem met het landingsgestel vastgesteld en ziekenwagens kwamen preventief massaal ter plaatse, maar uiteindelijk verliep alles perfect.

Het vliegtuig, een Boeing 737-400 van de Bulgaarse maatschappij Electra Airways, was maandag om 11 opgestegen in Keulen. Bij het opstijgen raakte minstens één van de banden van het landingsgestel vernield, zo melden Russische media.

Meer dan honderd ziekenwagens kwamen naar de luchthaven Ben Gurion in de Israëlische stad Tel Aviv, waar het vliegtuig een noodlanding maakte nadat het eerst urenlang over de Middellandse Zee gecirkeld had om brandstof te lozen.

De 152 inzittenden kwamen met de schrik vrij: de noodlanding werd succesvol uitgevoerd.