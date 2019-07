Ivanka Trump straal genegeerd als ze gesprek wil aanknopen met wereldleiders: “Beschamend”

Ivanka Trump wordt door haar presidentiële vader dikwijls meegenomen naar internationale conferenties om zijn plaats in te nemen tijdens diplomatieke gesprekken. Dat wordt niet altijd geapprecieerd, ook niet door de politieke wereldleiders aanwezig op die toppen. Ivanka was afgelopen weekend van de partij op de G20 in Osaka. Toen ze echter een gesprek wilde aanknopen met Theresa May, Justin Trudeau, Christine Lagarde en Emmanuel Macron, ving ze bot. Vooral Lagarde trakteerde de dochter van Trump op een ijskoude blik en gaat daarmee nu de wereld rond.