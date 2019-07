Hittegolf breekt records in Spanje

De hittegolf in Spanje heeft afgelopen weekend temperatuurrecords gebroken. Zeven keer werd in verschillende landsdelen een hoogste temperatuur ooit gemeten. Dat meldt het persagentschap Europa Press op basis van informatie van de nationale weerdienst Aemet. De hoogste temperatuur werd in Lleida, in Catalonië, opgetekend. Daar was het zaterdag 43,4 graden.