“De mijne zijn veel kleiner”: voetballer probeert schade te beperken na delen bizarre foto

Wees steeds voorzichtig met wat je deelt op sociale media: het is iets wat de Britse voetballer Jon Parkin voortaan in zijn oren zal knopen, nadat zijn volgers zich vrolijk maakten om een wel heel bizarre foto die hij op Twitter postte.

De voorbije twee jaar speelde Jon Parkin bij de Britse voetbalploeg York City. Dat zijn contract niet wordt verlengd, neemt de voetballer sportief op. In een grapje op Twitter solliciteert hij naar een plekje bij Barnsley, een andere Britse voetbalploeg. Hij postte een screenshot van de mail met zijn P45, de Britse tegenhanger van de C4. “Weet er iemand waar ik moet zijn om te tekenen voor Barnsley?”, schreef de voetballer erbij. Helaas ging de aandacht niet naar zijn grapje, maar naar een merkwaardige foto.

Foto: Jon Parkin/Twitter

Onderaan het screenshot is Parkins fotogalerij te zien. Een bepaald beeld is duidelijk dat van een goed gevulde toiletpot. Geamuseerde commentaren stapelden zich in hoog tempo op. “Om die weg te krijgen moet je minstens drie keer doorspoelen” en “Op het eerste gezicht lijkt het bijna een smiley. Een erg artistieke drol, Jon” zijn slechts een greep uit het aanbod.

Foto: Jon Parkin/Twitter

Parkin was er snel bij om de situatie uit te klaren. “Ik zou graag alle eer opstrijken, maar ik moet helaas toegeven dat ik er niets mee te maken heb”, zei hij. “Ik kreeg dit toegestuurd in een groepschat. De mijne lijken eerder op konijnendrolletjes.” Oftewel: too much information, Jon.