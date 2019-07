Impact van Vincent Kompany op Anderlecht is nu al groot: “Hij brengt structuur en spelers beginnen hem te begrijpen”

Vincent Kompany zal op zondag 28 juli zijn terugkeer voor Anderlecht in de Jupiler Pro League kunnen vieren met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Voor paars-wit was teammanager Gunter Van Handenhoven maandag de vertegenwoordiger bij de kalendervoorstelling in het Belgian Football Center in Tubeke, de sportieve staf was mee op stage vertrokken naar het Nederlandse Venlo. Van Handenhoven onderstreepte dat de terugkeer van Kompany voor de hele club een stroomstoot was.

“We zijn vorig seizoen als zesde geëindigd in de competitie en zijn er zowel in de Beker van België als Europees snel uitgeknikkerd”, stak Van Handenhoven van wal. “Het nieuws van de terugkeer van Vincent naar Anderlecht was voor ons dan ook allemaal fantastisch. Zijn naam komt momenteel voor in elke zin op de club. Hij is een boegbeeld van Anderlecht en wil de club opnieuw op de kaart zetten.”

“Kompany brengt structuur in het team”

“Het is niet zo dat we vorig seizoen nu helemaal vergeten zijn”, ging de teammanager verder. “We spreken er nog over en - belangrijker - leren er uit. Iedereen is heel enthousiast om in het nieuwe project met Vincent te stappen. Hij gaat de uitdaging ten volle aan en toonde zich tijdens de eerste trainingen ook meteen heel goed voorbereid.”

“Ik ken hem persoonlijk ook nog maar een paar weken, maar hij gaat heel bedachtzaam te werk. Vanaf het begin van de trainingen probeerde hij zijn manier van werken aan de spelers duidelijk te maken. Ze beginnen ook stilaan te begrijpen wat hij van hen verlangt. Hij brengt structuur in het team. Voorlopig zijn alle signalen positief.”

