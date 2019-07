Marcus Rashford verlengt contract bij Manchester United: spits blijft tot 2023 eigendom van Red Devils

Manchester United bindt Marcus Rashford langer aan de club, tot juni 2023 met optie op een extra jaar. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt op de clubwebsite.

De 21-jarige aanvaller speelt al sinds zijn zevende voor United. In februari 2016 maakte hij als 18-jarige zijn debuut voor het A-elftal. “Manchester United is alles mijn leven”, laat Rashford middels de clubwebsite weten. “De club heeft me gevormd, zowel als speler als mens, tot diegene die ik vandaag de dag ben. Het is elke keer een voorrecht om het shirt van Manchester United te mogen dragen.”

Manchester United-manager Ole Gunnar Solksjaer omschrijft Rashford als ‘één van de meest getalenteerde Engelse spelers van zijn generatie’. “Hij is een buitengewone speler, gezegend met snelheid en energie”, aldus de Noorse manager.

Rashford speelde sinds zijn debuut in 2016 al 170 wedstrijden voor de Reds, afgelopen seizoen scoorde hij dertien keer in 47 matchen. Daarnaast verzamelde hij al 32 caps bij de Engelse nationale ploeg.