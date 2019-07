Postsorteerster die jarenlang brieven achteroverdrukte maakte 150.000 tot 300.000 euro buit

Een Waalse vrouw is veroordeeld tot een werkstraf en een geldboete omdat ze tien jaar lang brieven voor zich hield die ze eigenlijk moest sorteren bij haar toenmalige werkgever Bpost. Ze maakte op die manier 150.000 tot 300.000 euro buit, bleek voor de rechtbank in Luik. Dat melden de kranten van Sudpresse.

De vrouw uit het Waalse Neupré werkte 40 jaar lang voor Bpost. Uit dankbaarheid voor haar jarenlange inzet kreeg de 65-jarige in de laatste jaren van haar carrière een functie waarin het bedrijf het vertrouwen in haar duidelijk toonde: ze mocht de zogenaamde gevoelige post, waar cash geld of cheques inzitten, behandelen.

Maar toen in augustus 2015 een enveloppe met 1.668 euro erin verloren raakte en Bpost daarop een onderzoek instelde, liep de vrouw tegen de lamp. Zij was diegene die de enveloppe het laatst in handen had gehad. In haar kastje op het werk werden zeven andere enveloppen gevonden, verstopt in een boek. Zes ervan waren nog gesloten, de zevende was geopend. Er zat geen geld in, maar ze had 25 euro moeten bevatten.

De vrouw beweerde eerst nog dat ze de enveloppe geopend had gevonden en die aan haar baas wilde geven maar dat vergeten was. Voor de zes andere gaf ze een warrige uitleg. Bij een huiszoeking vond de politie een rekeninguittreksel waarop een storting van 3.000 euro stond. Geld dat ze had verdiend door al 25 jaar lang in het zwart bij te klussen, aldus de vrouw.

Nazicht van haar bankrekeningen bracht de waarheid aan het licht: tussen februari 2006 en augustus 2015 had ze in totaal 377.800 euro gestort. In 2012 kocht ze een huis van 260.000 euro zonder een lening aan te gaan. Voor haar levensverzekering deed ze dan weer een storting van 37.500 euro. Ze kon geen bewijs leveren van bijverdiensten die dergelijke bedragen konden rechtvaardigen.

De correctionele rechtbank in Luik heeft de vrouw veroordeeld tot 250 uur werkstraf en een boete van 150.000 euro.