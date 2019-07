Theo Hernández geland in Milaan, Real Madrid-verdediger gaat tekenen bij AC Milan

Theo Hernández is op weg naar AC Milan. De linksback, die in 2017 voor 24 miljoen euro overstapte, kon de verwachtingen bij Real Madrid niet waarmaken en is dicht bij een overstap naar AC Milan. Met de transfer is 20 miljoen euro gemoeid.

Hernández landde maandagmiddag in Milaan en zal op korte termijn een contract ondertekenen bij AC Milan. De linksback was bij Real Madrid op een zijspoor beland en hoopt bij I Rossoneri zijn carrière een nieuw leven in te blazen.

In het eerste seizoen kwam Hernández tot dertien competitiewedstrijden voor Real Madrid. Dit seizoen verhuurde de topclub Hernández aan Real Sociedad, waar de Franse verdediger tot 24 competitiewedstrijden kwam, waarin hij een keer scoorde.