Meisje van twee verscheurd door krokodillen

Een tweejarig meisje is verscheurd door krokodillen in de boerderij van haar familie in Cambodja. Het was haar vader die haar schedel, het enige dat nog van haar over was, aantrof bij de dieren.

Het meisje van 2 jaar, Rom Roath Neary, was even weggelopen bij haar moeder op hun krokodillenboerderij en vervolgens door een gat in de omheining rond de krokodillen gekropen. Volgens een politiewoordvoerder is de moeder van het meisje pas opnieuw bevallen en had ze haar dochter uit het oog verloren omdat ze de baby aan het verzorgen was.

Toen haar vader thuiskwam en haar nergens vond, deed hij de gruwelijke ontdekking. Hij sprong de kooi zelf in om wat van haar overbleef te redden, maar hij kon slechts een deel van haar schedel eruithalen.

“Hij heeft een schedel gevonden in de verblijfplaats van de krokodillen”, bevestigt politieluitenant Och Sophen. “Hij bevestigt dat zijn dochter erin gevallen is en dat alleen haar schedel nog over is.” De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten.