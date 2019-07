Chaos met bagage op Schiphol: grote storing treft duizenden passagiers

Op de Nederlandse luchthaven van Schiphol was er dit weekend een grote storing in het bagagesysteem. Dat zorgt ook maandag nog voor chaos door de vele achtergebleven reiskoffers, bericht de Nederlandse krant Telegraaf. Naar schatting duizenden passagiers zijn getroffen.

Schiphol wil geen aantallen noemen en ook luchtvaartmaatschappij KLM onthoudt zich van commentaar.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het peperdure bagagesysteem op Schiphol, dat het groeiend aantal valiezen snel en volautomatisch verwerkt, verstoord is. De problemen komen wel op een slecht moment: het is al volop hoogseizoen, hoewel de schoolvakantie nog moet starten in Nederland. Door de drukte kan het nog dagen duren vooraleer alle achtergebleven bagage is verwerkt.