Chelsea neemt Mateo Kovacic over van Real Madrid: 45 miljoen euro

Afgelopen seizoen had Chelsea Kovacic al op huurbasis in dienst, nu lichtte het ook de aankoopoptie Foto: REUTERS

Chelsea neemt de Kroatische middenvelder Mateo Kovacic definitief over van Real Madrid. Dat bevestigden beide clubs maandag. Afgelopen seizoen had Chelsea de 25-jarige international al op huurbasis in dienst, nu lichtte het ook de aankoopoptie. Naar verluidt legt het daarvoor een 45 miljoen euro op tafel.

“Het eerste seizoen hier is me bijzonder goed bevallen”, zei Kovacic. “Ik ben blij dat ik nu definitief deel uitmaak van deze club. We hebben een heel goed seizoen gehad, onder meer door de Europa League te winnen. Hopelijk kan ik bijdragen aan nieuwe successen.”

Het transferverdod dat de Wereldvoetbalbond FIFA Chelsea oplegde, is voor Kovacic niet van kracht omdat de aankoopoptie deel uitmaakt van een contract dat vorig jaar al werd gesloten.

Kovacic startte zijn loopbaan in 2010 bij zijn jeugdclub Dinamo Zagreb en verdedigde nadien ook nog de kleuren van Inter Milaan. Daar plukte Real hem in 2015 voor 35 miljoen euro weg.