Buurman scheldt gekleurde kinderen uit op straat: “Jullie stinken. Ga terug naar jullie land”

Waregem - Op sociale media is een video opgedoken, waarop een man uit Waregem een onthutsende scheldpartij afsteekt tegenover enkele kinderen: “Jullie stinken. Ga terug naar jullie land. Vier op vijf Belgen willen jullie hier niet.” Unia heeft een dossier geopend.

De video werd online gezet door de 21-jarige Ismail Isotelli El Ouassif uit Waregem. Zijn jongere zus en zijn twee jongere broers worden in de video uitgescholden. De beelden dateren van 15 juni, maar ze krijgen opnieuw veel aandacht nadat ze maandagavond in het RTBf-journaal vertoond werden. “Ik woon al mijn hele leven in deze straat in Waregem”, zegt Ismail. “Persoonlijk raakt racisme me niet meer. Maar dit keer ging het over mijn kleine broertje en zusje.”

“Mijn 14-jarige zus was die vrijdagmiddag alleen in de tuin, toen ze merkte dat de buurman in onze tuin plaste. Hij plaste tegen de houten schutting, en zijn urine vloog door de spleten en gaten in onze tuin. Ze haalde er mijn 13-jarige broer bij. Ze vroegen wat de bedoeling was, maar er kwam alleen gescheld van.”

’s Avonds escaleerde de situatie opnieuw. Volgens Ismail speelden zijn zus (14) en haar broer (11) op straat, en stapte de buurman op hen af. Hij zou hen verboden hebben om op straat te spelen.

De 13-jarige broer filmde met zijn gsm een deel van de discussie die daarop volgde.

“Je stinkt”

Op de beelden is te zien hoe een oudere vijftiger voor zijn huis ijsbeert. “Je gaat er niet mee blijven lachen, of je gaat eens te maken krijgen met de politie van Waregem”, zo dreigt hij. “Je moet mij niet te veel uitlachen in mijn gezicht.”

“Negerin. Vuile negers. Je stinkt. Wie heeft er hier weer in mijn tuin gelopen? Jullie stinken, jullie. Ga naar jullie land.”

Een vrouw, kennelijk zijn echtgenote: “Dat is hier onze trottoir.”

Terwijl de kinderen zich aanvankelijk beleefd lijken te houden - “Dat waren wij niet, mijnheer” - beginnen ze daarna ook te schelden: “Wij plassen ten minste in onze wc (...) Je stinkt uit je bek, jij.”

Daarop antwoordt de man: “Er zijn vier op vijf Belgen die jullie niet meer willen. Weet je dat?”

Rotte bomen in de tuin

“De man verwijt ons dat onze poes vaak door zijn voortuin zou lopen”, zegt Ismail. “Die kat maakt zijn bloemen stuk. Maar wij hebben geen huisdieren.”

“Wij woonden hier al zes jaar, toen de man naast ons is komen wonen. Er zijn al langer problemen. Toen we terugkwamen van vakantie, lagen er bijvoorbeeld rotte bomen in onze tuin, die hij in zijn tuin had ontworteld. Er waren nog incidenten, maar dat waren burenruzies. Dit is anders: zijn woordgebruik plaatst dit in een heel andere context.”

“Ik ben bij hem gaan aankloppen, omdat ik zijn versie van de feiten wilde kennen. Maar hij wil niet met mij praten.”

Volgens Ismail stapte hij op 15 juni al naar de politie om hierover klacht neer te leggen, maar weigerde de Waregemse politie om een proces-verbaal op te stellen. “Ze vonden dat het ‘maar’ burenruzie was. Ze zouden de wijkagent sturen, maar die hebben we nog niet gezien.”

Het Waregemse politiekorps kon deze versie op maandagavond niet bevestigen.

“Duidelijk geval van racisme”

Ismail Isotelli El Ouassif nam ondertussen ook contact op met het gelijkekansencentrum Unia. “Dit is een duidelijk geval van racisme. We hebben een dossier geopend”, zegt directeur Els Keytsman. Unia adviseert de familie om opnieuw naar de politie te stappen, en aan te dringen op een klacht. “De politie zou geoordeeld hebben dat ze bij een burenruzie niet veel kunnen doen. Maar gezien het taalgebruik, en het feit dat hij zich tegenover kinderen richtte, maakt dat er voor ons meer aan de hand is.”