De stoelendans van Europese topjobs zit muurvast: “De problemen van vandaag zijn na de zomer niet verdwenen”

De Europese puzzel raakt maar niet gelegd. Na 18 uur vergaderen – een record in Europa – staakten de 28 staats- en regeringsleiders maandagmiddag de onderhandelingen over de topfuncties. Vandaag proberen ze het opnieuw. Centraal in de discussie staat de vraag of de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans de nieuwe commissievoorzitter wordt. Premier Michel lijkt alvast naast een topfunctie te vissen.