Man (34) doodt zestiger omdat hij denkt dat hij een weerwolf is, maar moet niet naar gevangenis

Een Amerikaanse man moet niet naar de gevangenis voor de moord op een andere man. De beklaagde zei dat hij dacht dat het slachtoffer een weerwolf was en zei dat hij ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. En hij kreeg gelijk.

De feiten speelden zich af in de ochtend van 13 juli. De 34-jarige Pankaj Bashin reed vroeg ’s ochtends vanuit zijn woonplaats New Jersey naar Washington D.C. Hij werd eerst uit het Four Seasons-hotel in Georgetown gegooid omdat hij zich vreemd gedroeg en zei dat er doden zouden vallen en het “een slechte dag zou zijn”, waarna hij naar Old Town Alexandria trok.

Pankaj Bashin. Foto: Alexandria Sheriff’s Office

Daar zag hij Bradford Jackson. Hij volgde de 65-jarige man naar een winkel, enkele trappen hoog. Hij sloeg hem, stak hem 53 keer met een mes en drukte zijn ogen in. Het slachtoffer overleefde die aanval niet. Toen Bhasin het gebouw net daarna verliet, hing hij vol bloed en hij was onder zijn middel naakt.

Weerwolf

Hij zette zich achteraan in een Mercedes, die voor de winkel geparkeerd was, en wachtte daar geduldig tot de politie arriveerde. Hij vertelde hen dat Jackson tijdens hun ontmoeting in een weerwolf begon te veranderen en dat hij hem wel moest doden “om 99 procent van de maan en de planeten te redden”.

Volgens vrienden en familie was Bhasin nochtans een gelukkig en succesvol persoon, zo getuigden ze tijdens het proces. Hij woonde in Washington en werkte als risicoanalist, maar stopte daarmee om de wereld rond te reizen. Ongeveer acht maanden voor de moord was hij teruggekeerd naar New Jersey om voor zijn zieke vader te zorgen.

Vreemd gedrag

Het was toen dat hij zich vreemd begon te gedragen, merkten de mensen om hem heen. Hij dronk zijn eigen urine en benzine en zei dat hij een Hindoe-god was. In juni 2018 werd hij naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zijn ouders aangevallen had en medicatie genomen had. Zes dagen later werd hij vrijgelaten, maar hij verdween. Zijn ouders zochten hem nog toen hij bij de politie zat voor de moord op Jackson.

Die zestiger was 30 jaar eerder naar Old Town verhuisd om zijn zoon op te voeden. Hij was een graag geziene man in de gemeenschap en werd door zijn broer omschreven als een “hopeloze romanticus”.

Ontoerekeningsvatbaar

Op zijn proces heeft Bhasin onschuldig gepleit voor moord. Hij is ontoerekeningsvatbaar, zei hij, en werd daarin gevolgd door de rechtbank, ondanks stevige kritiek van het openbaar ministerie en de aanklagers. Hij wordt nu opgenomen in een ziekenhuis om daar een behandeling te krijgen voor zijn bipolaire stoornis met psychotische kenmerken.