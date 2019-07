Absurd geval van verkeersagressie: bestuurders gaan elkaar te lijf met brandblusapparaat en… kinderstoeltje

In de Chileense hoofdstad Santiago hebben een buschauffeur en een automobilist zich gewaagd aan een absurd geval van verkeersagressie aan een kruispunt. Amateurbeelden van een ooggetuige laten zien hoe een man een bus meermaals aanviel met behulp van een kinderzitje. Maar ook de buschauffeur had iets bij om zich in de strijd te werpen: een brandblusapparaat.