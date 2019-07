Nieuw schandaal met ambtenaren in Frankrijk: 25 jaar niet gewerkt, wel betaald plus volledig pensioen

De gele hesjes hebben met hun strijd tegen de staat weer een argument bij. In Frankrijk is grote beroering ontstaan door een audit over ambtenaren in het Zuid-Franse Toulon. Dertig van hen werden betaald, kregen opslag en kunnen uitkijken naar een volledig pensioen, hoewel ze 25 jaar lang niet werkten. Het geduld met de ambtenarij lijkt nu helemaal op. Vorige week maakte een doorlichting duidelijk dat honderdduizenden ambtenaren niet de verplichte 35 uur per week werken.

Het ambtenarij voedt het systeem en het systeem houdt de ambtenarij in stand. Een beter voorbeeld van dat principe bestaat niet dan wat er zich een kwarteeuw lang in Toulon afspeelde. Vijfentwintig jaar geleden werd daar de stedelijke watermaatschappij geprivatiseerd. Daardoor verdwenen ook de jobs van 30 ambtenaren. Of dat was toch de bedoeling.

De personeelsdienst van de stad kreeg de opdracht voor hen een nieuwe betrekking te zoeken. Gedurende die tijd werden ze gewoon doorbetaald om niets te doen. Blijkbaar hadden noch de ex-personeelsleden, noch de betrokken dienst veel haast om een nieuwe job te vinden. De 30 verdwenen van de radar. De personeelsdienst stopte met zoeken naar ander werk maar de ambtenaren werden elke maand voort betaald. Het volstond voor de personeelsdienst een jaarlijks tekort ter grootte van hun lonen in te schrijven bij de begroting om het geld te krijgen om die lonen uit te betalen. Dat bleek makkelijker dan echt op zoek te gaan naar ander werk.

1 miljoen per jaar

De spookambtenaren, zoals in de Franse pers worden genoemd, kostten de belastingbetaler zo jaarlijks 1 miljoen euro. Vijfentwintig jaar lang. Hoewel ze niet werkten, doorliepen ze wel de financiële- en loopbaantrajecten die alle ambtenaren hebben. Dat betekende loonsverhoging voor anciënniteit en voor sommigen zelfs een automatisch voorziene bevordering voor een job die niet bestond. Zelfs toen een van hen manager werd bij een lokaal bedrijf, stopten de betalingen aan hem niet.

Sommigen zullen de belastingbetaler geld blijven kosten. De 25 jaar geeft enkele van de dertig recht op een volledig pensioen. Vorige maand dook een vergelijkbaar verhaal op over twee lokale ambtenaren die jarenlang verloond werden voor een fulltime job, zonder dat ze ook maar kwamen opdagen.

120.000 ambtenaren ontslaan

De audit wordt in Frankrijk niet aanzien als lokale anomalieën maar tekenend voor heel de “zelfgenoegzame” openbare sector. Een week geleden legde een doorlichting de vinger op de wonde. Maar liefst 300.000 Franse ambtenaren kloppen niet het aantal uren dat contractueel verplicht is, en dat zijn al maar 35 uur per week.

De Franse burgers zijn de geldverspilling beu. Want de openbare schuld neemt toe, er worden meer belastingen geheven en de koopkracht daalt . President Macron werd door de publieke opinie nog maar eens met zijn neus op zijn verkiezingsbelofte geduwd. Hij ging 60 miljard besparen door 120.000 ambtenaren te ontslaan. Misschien is er na de audit uit Toulon wel een draagvlak voor.