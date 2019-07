Verliest België straks een Europees ticket? Allicht zal het zo’n vaart niet lopen, maar UEFA wordt wel ongeduldig

Als België niet snel met een uitspraak komt in de matchfixingszaak, dreigen we een Europees ticket te verliezen. Dat was het bommetje dat de advocate van de Belgische voetbalbond dropte op de eerste zittingsdag van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). In de praktijk zal het allicht zo’n vaart niet lopen, maar de UEFA wordt ongeduldig.