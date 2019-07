Het laatste woord voor het BAS: “De hoop op 1A en de vrees voor 1ste amateur liggen heel dicht bij elkaar bij KV Mechelen”

Het vertrek van de topmannen Olivier Somers en Stefaan Vanroy bij KV Mechelen is een verrassende zet. Een wanhoopspoging om de club alsnog in 1A te houden, klinkt het hier. Een schuldbekentenis, luidt het dan weer ginder. Het is een enorme opoffering van Somers en Vanroy, die hun geld in de club staken.