Luc Devroe is de volgende ondervraagde in Operatie Propere Handen

Luc Devroe is de volgende in het rijtje die verhoord werd in Operatie Propere Handen. De gewezen sportief directeur van onder meer Anderlecht en KV Oostende werd gisteren uitgenodigd bij de federale politie in Hasselt om duiding te geven bij de transfers van Adam Marusic van KV Kortrijk naar KV Oostende in 2016 en van KV Oostende naar Lazio een jaar later.

Transfers die de toenmalige sportieve baas van Oostende in goede banen leidde en waarbij spijtoptant Dejan Veljkovic een spilfiguur was. De makelaar liet Oostende het geld immers overmaken aan buitenlandse (nep)bedrijven, waarna hij via allerlei constructies fraude pleegde. Het was die initiële transactie waar de speurders graag meer info over wilden.

“Marusic is de enige speler van Veljkovic waar mijn cliënt ooit een transfer mee heeft gedaan”, zegt Devroes advocaat Eric Flamée.

Het verhoor duurde een klein uurtje. Devroe – tegenwoordig zelf makelaar – vertrok nadien als een vrij man. Een nieuw verhoor staat niet op de agenda.