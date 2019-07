Dik 100 miljoen euro omzet in eerste jaar voor North Sea Port

North Sea Port, de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, heeft in zijn eerste volledige jaar een omzet geboekt van 106 miljoen euro. Dat is 6,5 procent meer dan in 2017, mocht de fusiehaven toen al bestaan hebben. Het operationeel resultaat kende een stijging van 8 procent naar 54,8 miljoen euro, terwijl de nettowinst uitkwam op 26,4 miljoen euro.

De financiële resultaten zijn goed nieuws omdat de haven moet investeren in een nieuwe sluis in Terneuzen en omdat vervuilde gronden van de voormalige fosforfabriek Thermphos moeten worden gesaneerd. De omzetstijging stemt de directie positief voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het grensoverschrijdende havengebied. De eerste maanden van 2019 laten zien dat de positieve resultaten zich vooralsnog verder zetten, al blijft de toename van de overslag en omzet ten opzichte van 2018 veeleer beperkt.