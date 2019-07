SPAAR U DE MOEITE Spaarboekjes brengen nu nóg minder op

Bij het begin van de zomervakantie hebben Deutsche Bank, KBC en de vooral in Wallonië actieve CPH Banque de rente van hun respectieve spaarboekjes bijgeknipt. Zo verlaagde Deutsche Bank de intrest op zijn DB Saving Plan van 0,90 naar 0,25 procent, KBC schroeft het totaalrendement van zijn spaarplannen Start2Save en Start2Save4 van 0,25 procent terug naar 0,11 procent en bij CPH Banque gaat de rente van 0,21 naar 0,16 procent. “De zomer start duidelijk in mineur voor de spaarder”, zegt Wouter Vanderheere van TopCompare.be, de vergelijkingssite voor bankproducten. “Vergeet niet dat Belfius enkele weken geleden ook al de rente van zijn spaarrekening neerwaarts bijstelde. Er is dus nog geen beterschap in zicht voor de spaarder.”

Deutsche Bank tuimelt uit top 10

Vooral de forse renteknip van Deutsche Bank springt in het oog. “Het DB Saving Plan was met een totaalrendement van 0,90 procent de koploper”, zegt Wouter Vanderheere. “Nu tuimelt het product zelfs uit de top tien van best presterende spaarboekjes. Wie een jaar lang het maximum van 500 euro per maand heeft gestort – dus 6.000 euro per jaar – ziet zijn opbrengsten van 54 euro naar 15 euro dalen. Fidelity Sparen van internetbank MeDirect is de nieuwe nummer één, met een totaalrendement van 0,85 procent.”

Tweede opmerkelijke trend: door het wegvallen van het DB Saving Plan staan nu nog slechts drie zogeheten ‘spaarplannen’ in de top tien van best renderende spaarboekjes: de Step Up Spaarrekening van Beobank (maximaal 750 euro sparen per maand), Tempo Sparen van ING (maximaal 500 euro per maand) en de Cocoon spaarrekening van Bpost Bank (500 euro per maand, voor spaarders jonger dan 40).

Spaarplannen uit de gratie

“Een heel verschil met 2016, toen de spaarplannen hun veroveringstocht begonnen”, zegt Wouter Vanderheere. “Tarieven van 1 procent en meer waren toen geen uitzondering en maakten van de spaarplannen het gedroomde alternatief voor het gewone spaarboekje dat toen ook al weinig of niets opbracht. Vandaag ziet de situatie er totaal anders uit. Het is voor de spaarder nu veel interessanter om bij een van de internetspelers, zoals MeDirect en Izola Bank, een gewoon spaarboekje te openen dan een spaarplan aan te gaan bij een van de grotere banken. Daarenboven moeten ze bij een gewoon spaarboekje geen rekening houden met maandelijkse of jaarlijkse spaarlimieten.”

Dat de spaarplannen uit de gratie verdwijnen, verbaast Vanderheere niet: “Aangezien zo goed als alle banken de spaarrente op hun traditionele spaarboekjes al hebben verlaagd, moeten ze nu die op de lucratievere formules bijknippen. Sommige spelers, zoals BNP Paribas Fortis, hebben de rente op hun spaarplan zelfs al verlaagd tot het absolute minimum van 0,11 procent.”