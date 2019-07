6.218 faillissementen in eerste jaarhelft

Er zijn in de eerste helft van dit jaar 6.218 bedrijven failliet gegaan in België. Dat is het grootste aantal ooit, meldt handelsinformatiekantoor Graydon. Het vorige record dateerde al van het eerste semester van 2013.

Tegenover dezelfde periode vorig jaar waren er 15,83 procent meer faillissementen. Het aantal jobs dat daarbij op de tocht kwam te staan, steeg nog forser met 21,24 procent tot 11.532. Dat is wel het op drie na laagste cijfer van het afgelopen decennium.

De toename kan volgens Graydon (nog) niet worden toegeschreven aan een verzwakkende conjunctuur. Researchmanager Eric Van den Broele ziet meerdere verklaringen: “Zo kunnen sinds 1 mei vorig jaar ook vzw’s en vrije beroepen zoals advocaten en dokters failliet gaan. Daarnaast is er de ‘wet op spookbedrijven’ die in werking is getreden. Dat heeft geleid tot extra aandacht onder de rechtbanken en een toename van het aantal ontbindingen door een verbeterd opsporingsbeleid.” (krs, blg)