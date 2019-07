Haal Claudia Cardinale in huis

Bij Sotheby’s in Parijs gaan zo’n 130 kledingstukken van actrice Claudia Cardinale onder de hamer. Allemaal stukken die de filmactrice tussen het eind van de jaren 50 en het begin van de jaren 80 droeg. Daarbij topstukken waarmee de Italiaanse te zien was in films als The pink panther (1963) of A fine pair (1968), of waarmee ze flaneerde op de rode loper in Cannes, de Berlinale in Berlijn, de Mostra van Venetië of nog de Oscars in Hollywood. Bieden gebeurt online en kan nog tot 9 juli. (krs)