Moet er nog ijs zijn? Hagelland Geparkeerd in het vriesvak

Als een gigantisch vriesvak. Zo zagen de straten van Guadalajara, hoofdstad van de Mexicaanse staat Jalisco, er maandagochtend uit. Een hagelstorm had er de hele stad blank gezet. Niet met water, niet met sneeuw, maar met bollen ijs.

Meer dan 200 huizen zijn beschadigd, en er kwamen ook meerdere berichten binnen over omgevallen bomen en overstromingen. Heel wat inwoners zaten ook een tijdje vast op het dak van hun auto. Opvallend: het is er intussen alweer dertig graden.

Tot dusver zijn er geen gewonden gemeld. Enrique Alfaro Ramirez, gouverneur van Jalisco, zegt dat hij nog nooit zo’n hevige vorm van hagel in zijn stad heeft gezien. “En dan vragen we ons af of klimaatopwarming echt is”, zegt hij. “Ik ben de situatie ter plekke gaan bekijken en ik heb dingen gezien die ik niet voor mogelijk hield.” (blg)