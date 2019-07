CLUBNIEUWS. Deschacht zegt neen tegen OHL, Kompany met klein leger op stage

Olivier Deschacht vervolgt zijn carrière niet bij OH Leuven. Anderlecht is in het Nederlandse Venlo gearriveerd voor zijn zomerstage. Vincent Kompany voerde de troepen aan, want hij arriveerde met een klein legertje. Bij Club Brugge wil Nakamba naar Köln, maar blauw-zwart wil 8 miljoen. uw clubnieuws van de dag.

Olivier Deschacht, afgelopen weekend met zijn gezin in Disneyland Parijs, vervolgt zijn carrière niet bij OH Leuven. De 38-jarige verdediger had een tweede gesprek met de club uit 1B, waar zijn ex-coach Frank Vercauteren de lijnen uitzet, maar Deschacht aanvaardde het Leuvense voorstel niet. De hoofdreden is praktisch. Hij vreest de vele dagelijkse files op de Brusselse ring als hij vanuit het Gentse naar Leuven rijdt. Deschacht heeft ook nog een voorstel om T2 bij KV Kortrijk te worden, maar hij wil liever nog een jaar voetballen.(jug)

ANDERLECHT. Kompany met klein leger naar Venlo

Anderlecht is in het Nederlandse Venlo gearriveerd voor zijn zomerstage. Vincent Kompany voerde de troepen aan, want hij arriveerde met een klein legertje. Niet alleen is er zijn uitgebreide technische staf, er zijn ook 28 spelers mee. De opvallendste namen: Kenny Saief die terug is, Sambi-Lokonga die weer fit is, maar ook heel wat jongeren als Doku, Lutonda en Timassi. Daarbij komt dat er nog 15 A-kern-spelers ontbreken. De internationals zijn er nog niet, terwijl Najar, Dimata… geblesseerd zijn. Na het oefenkamp – vooral achter gesloten deuren – wordt de kern al fel afgeslankt.

Target Michel Vlap van Heerenveen is er ook nog niet, maar Wolverhampton stortte wel de 13,5 miljoen euro die Anderlecht nog te goed had voor Leander Dendoncker. Dat geeft wat meer slagkracht.

Alle 29 spelers op een rij: Kompany, Bakkali, Boeckx, Dante, Dauda, Delcroix, Dewaele, Dhauholou, Didillon, Doku, El Kababri, Gerkens, Kayembe, Kums, Leoni, Lutonda, Kara, Milic, Nkaka, Roef, Sa, Saief, Sam, Sambi Lokonga, Santini, Sowah, Kiese Thelin, Timassi en Trebel. (jug)

CLUB BRUGGE. Denswil en Dennis trainen al met de groep

Club Brugge, dat zondagavond in Garderen aankwam, trainde op de eerste echte stagedag meteen twee keer. Voor de middag werkten Mitrovic, Fadiga, Vlietinck, Denswil en Dennis nog apart, naast en rond het veld. Na de middag konden Denswil en Dennis wel al aanpikken bij de groep. Ook vandaag wordt er tweemaal getraind. (dvd)

Nakamba wil naar Köln, Club wil 8 miljoen

Hij wil absoluut weg en nu is er met FC Köln een stevige kandidaat in de running om Marvelous Na­kamba (25) binnen te halen. De middenvelder is na een seizoen tweede viool spelen bij Club klaar om te vertrekken en de Bundesliga lijkt de perfecte uitweg. Köln, dat eerder dit seizoen al Birger Verstraete wegplukte bij AA Gent, zal wel stevig moeten betalen als het Na­kamba wil overnemen. Club wil immers acht miljoen euro voor de middenvelder, die nog tot 2021 vastligt. Een vraagprijs die Köln nog niet op tafel wil leggen, al is het gat tussen vraag en aanbod niet bijster groot, waardoor een deal wel in de maak is. Nakamba zelf heeft zijn zinnen op een vertrek naar de Duitse promovendus gezet. De middenvelder maakte in 2017 de overstap van Vitesse naar blauw-zwart.(jve, gma)

BEERSCHOT. Uitblijven uitspraak BAS is vervelend nieuws voor… Messoudi

Hoe ziet de toekomst van Mohamed Messoudi eruit? Het contract van de ouderdomsdeken van Beerschot liep op 30 juni af, maar zal automatisch met één seizoen verlengd worden als Beerschot in 1A mag aantreden. Zolang het BAS in het matchfixingdossier geen vonnis heeft geveld, blijft de toekomst van Messoudi onduidelijk. Trainer Stijn Vreven selecteerde Messoudi niet voor de voorbije oefenwedstrijden en rekent niet meer op de 35-jarige middenvelder, maar de speler wil zelf erg graag zijn carrière afsluiten op het Kiel. Van een eventuele transfer naar een andere club is momenteel geen sprake. Messoudi hoopt om op een respectvolle manier tot een ­oplossing te ­komen met het bestuur van de club.(kofr)

En voorts...

- De Japanse doelman Daniel Schmidt (27) trekt naar STVV.(gus)

- Keeperstrainer Cédric Berthelin (42) verlaat KV Kortrijk en trekt naar Charleroi. Patrick Deman (50) vervangt hem.(gcs)

- Een week na zijn komst vertrekt T2 Bruno Pinheiro (42) al bij Eupen.(thst)

- Siebe Horemans (21) staat dicht bij een transfer naar Excelsior. De Belgische verdediger werd vorig seizoen al gehuurd van AA Gent. (vdm, svc)