Arbeider kruipt in machine tijdens reparatie en komt om

Een 28-jarige man is maandagochtend omgekomen nadat hij vast kwam te zitten in een machine op zijn werk. Dat meldt het parket van Luik. Het bedrijf, Euroquartz in Hermalle-sous-Argenteau in de provincie Luik, is gesloten na het drama.

De arbeider was alleen aan het werk aan de machine. Nadat hij enkele maanden als uitzendkracht had gewerkt, had hij onlangs een contract van onbepaalde duur getekend. Voor een nog onbekende reden, is hij in de machine gekropen, die vast was gelopen. Hij wilde het apparaat waarschijnlijk deblokkeren, maar de machine startte opnieuw. Het was een collega die alarm sloeg.

Het arbeidsauditoraat van het parket van Luik werd op de hoogte gebracht en een wetsdokter en de dienst welzijn op het werk kwamen ter plaatse.