Twee stranden in Sydney dicht na vermoedelijke aanval door haai

In Sydney werden twee stranden afgesloten voor bezoekers nadat een zwemmer dinsdagochtend vermoedelijk door een haai werd verwond. De man was samen met enkele vrienden aan het zwemmen voor Shelly Beach, toen hij werd gebeten. Hij kon naar enkele nabijgelegen rotsen zwemmen en sloeg alarm.

Peter Schultz (56) was even voor 6 uur ’s ochtends met enkele vrienden van zijn zwemclub aan het zwemmen, toen hij gewond raakte en naar de kant zwom.

Volgens de lokale politie kreeg de vijftiger ter plaatse medische bijstand, alvorens naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Hij liep een prikwonde aan de rug en verwondingen aan zijn been en buik op. De wonde aan zijn been zou diep zijn, maar Schultz bleef de hele tijd bij bewustzijn.

Er waren op dat moment geen haaien gesignaleerd, en het is voorlopig ook niet duidelijk wat de verwondingen bij de man heeft veroorzaakt, maar er wordt dus wel rekening gehouden met een mogelijke haaienaanval. Het was op het moment van het incident nog donker en de man zelf zag niet wat hem verwondde, maar dacht wel meteen dat hij door een haai was gebeten.

De plaatselijke autoriteiten lieten weten dat zowel Shelly Beach als Manly Beach sinds het incident zijn afgesloten. Het gebied wordt aan de hand van een drone doorzocht.