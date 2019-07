Annelien Coorevits en Olivier Deschacht zijn uit elkaar

Na een relatie van twaalf jaar, waarvan ruim anderhalf jaar getrouwd, zijn Annelien Coorevits (32) en Olivier Deschacht (38) uit elkaar. Dat maakt ‘Dag Allemaal’ bekend. De twee trokken afgelopen weekend nog met hun dochtertje Elena (8) en zoontje Luís (4) naar Disneyland Parijs.

De voetballer en de ex-Miss België wonen volgens Dag Allemaal al enkele weken niet meer samen, maar de scheiding is nog niet in gang gezet. Coorevits zou niet ver van de gezinswoning gaan wonen zijn.

Twee maanden geleden liet de presentatrice zich in een interview met ‘Humo’ ontvallen dat ze niet gelooft “in het concept van de ware, van de soulmate”. “Ik denk dat elke mens met heel veel verschillende mensen gelukkig zou kunnen zijn. En dat het vooral van timing en toeval afhangt bij wie je uiteindelijk terechtkomt”, aldus Coorevits. “Ik zie Olivier enorm graag, hè. Maar als Disney-fan vond ik het jammer dat met ouder worden ook het besef kwam dat de prins op het witte paard niet bestaat. (lacht) Eigenlijk zou er een sequel moeten komen op al die sprookjes. Wat gebeurt er tien jaar nadat Sneeuwwitje en de prins samen te paard zijn weggereden?”

“Alles aan doen om samen te blijven”

Coorevits en Deschacht waren al meer dan tien jaar samen toen ze in november 2017 in het geheim trouwden, en na het burgerlijke huwelijk zonder toeters en bellen, trouwden ze in juni 2018 ook voor de kerk. Ze wilden wachten tot hun kinderen oud genoeg waren om hun huwelijk mee te maken, zeiden ze.

In een interview met onze krant in februari 2018 zei Coorevits “heel veel” te denken over een gevreesde scheiding, omdat haar ouders uit elkaar gingen toen ze zestien was. “Ik zal er echt alles aan doen om samen te blijven. En als we in zwaar vaarwater komen, dan zal ik eerst heel goed nadenken”, aldus Coorevits. “Ik weet dat Olivier me nooit zal verlaten. Hij zegt dat ook. Beter ga ik niet vinden, zegt hij dan. In een discussie roep ik dan wel eens: Beter ga je niet vinden, hoor. (schaterlacht) Ach, één procent van de mensen heeft misschien dé relatie met dé soulmate, negenennegentig procent heeft een gewone relatie, zoals ik.” Toen zei ze nog: “Ik geloof dat je wel gelukkig kan samenblijven met één persoon.”