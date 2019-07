Sarah (27) bevalt zonder medische hulp in Brussels ziekenhuis, geen vroedvrouw in zicht: “Ze waren aan het kletsen in de koffiekamer”

Brussel - Een Brusselse vrouw en haar echtgenoot hebben de geboorte van hun zoon Samy in het Brusselse Erasmus Ziekenhuis op een traumatische manier ervaren. Terwijl de vrouw wachtte op een epidurale verdoving, is ze zonder enige medische assistentie bevallen. De vader heeft het kind opgevangen. Moeder en kind stellen het goed, maar de kersverse vader is verbolgen over praktijken in het ziekenhuis. Volgens hem waren de verpleegsters en vroedvrouwen aan kletsen in de koffiekamer terwijl hij zijn vrouw hielp bevallen.

De geboorte van een kind is veelal een heuglijke gebeurtenis, maar niet voor Sarah Laaroussi Laalami (27) haar echtgenoot Omar Sebbata (33). Twee weken geleden kwamen ze binnen in de materniteit van het Erasmus Ziekenhuis in Brussel omdat hun tweede kindje op komst was. Al snel kwam een verpleegster bloed nemen om te kijken of Sarah een epidurale verdoving zou kunnen krijgen.

“Een kwartier later is het échte werk begonnen”, zegt Omar aan de kranten van Sudpresse. “Ze kreeg om de vijf minuten weeën, we hebben dan op de knop geduwd om een verpleegster te roepen.” Die zei dat ze de resultaten van het bloedonderzoek moesten afwachten en dat die nog een halfuurtje op zich zouden laten wachten. Tien minuten later werden de weeën van Sarah heviger dus duwde Omar nogmaals op de knop. Dezelfde verpleegster kwam opnieuw in de kamer, maar herhaalde dat ze nog even moesten wachten voor ze een epidurale kon krijgen.

Enkele minuten werd de pijn voor Sarah ondraaglijk en voor ze het wist was ze aan het bevallen zonder enige medische assistentie. Dat alles terwijl Omar onophoudelijk op het knopje duwde en om hulp riep. “Ik heb het baby’tje opgevangen. Ik heb hem dan meteen op mijn borst gelegd. Als ik er niet was geweest, was hij op de grond gevallen.”

Onaanvaardbaar

Een kwartier nadat de kleine Samy ter wereld was gekomen, liep een verpleegster de kamer binnen en moest ze vaststellen dat het kindje geboren is. Ze heeft zich verontschuldigd en vroeg aan Omar of hij de navelstreng wou doorknippen. De vader wou in woede uitbarsten, maar kon geen woord uitbrengen. Hij was nog in shock door de plotse bevalling. Een tijdje later zou een andere verpleegster haar beklag hebben gedaan over de afdeling. “Ze heeft me verteld dat ze de indruk had in Bagdad te werken. Zo er is het gesteld met die materniteit.” Nog volgens Omar waren de vroedvrouwen en verpleegsters aan het kletsen in de koffiekamer op het moment van de bevalling.

De jonge ouders geven aan dat ze geen schadevergoeding gaan eisen. “Die zullen ze ook niet krijgen”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Ik wil vooral dat deze situatie zich nooit meer voordoet”, zegt Omar. “Ik zet alleszins nooit nog een voet in dat ziekenhuis.”

“Traumatisch ervaring”

Het ziekenhuis betreurt de “traumatische ervaring” van het ouderpaar. “Zodra mevrouw om een epidurale vroeg, hebben we alles in het werk gesteld om snel de pijn te kunnen verlichten. Helaas was een bloedonderzoek wel aangewezen. Epidurale verdoving kan niet toegediend worden als een patiënt problemen heeft met bloedstolling. We betreuren het dat de korte tijdspanne tussen haar aankomst in het ziekenhuis en de bevalling ons niet heeft toegelaten om een epidurale verdoving toe te dienen.” Het ziekenhuis zegt nog alles te bewerkstelligen opdat deze situatie zich niet herhaalt, “al kunnen bepaalde scenario’s niet voorzien worden”.