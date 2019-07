Meer dan 100 gewonden onder wie 50 kinderen bij aanval van taliban in Afghanistan

In Kaboel zijn maandag bij een aanval door de taliban minstens zes mensen gedood en meer dan honderd anderen gewond geraakt. Onder de gewonden bevinden zich ook een vijftigtal kinderen, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. De taliban hebben de aanval intussen opgeëist.

“De Verenigde Staten veroordelen met klem de verschrikkelijke aanval in Kaboel waarbij een nog onbevestigd aantal mensen is gedood en meer dan honderd anderen zijn gewond geraakt, onder wie tot wel vijftig kinderen”, aldus Pompeo. Hij riep de taliban op om te stoppen met hun aanvallen op burgers. “De nietsontziende aanval van vandaag, die ook kinderen heeft verwond, was bijzonder barbaars”, klonk het voorts.

De aanslag begon met een autobom die in een oostelijke wijk van Kaboel ontplofte. Vervolgens drong een aantal aanvallers binnen in een nabijgelegen gebouw, verklaarden de Afghaanse autoriteiten.

De aanval komt er nadat de VS en de taliban zaterdag in Qatar begonnen zijn aan een nieuwe reeks vredesgesprekken. Volgens waarnemers proberen de taliban met militaire overwinningen een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen.