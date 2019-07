Negen burgers gewond bij droneaanval van Jemenitische rebellen op Saudische luchthaven

Bij een aanval met drones van Jemenitische Houthi-rebellen op een Saudische luchthaven zijn dinsdagochtend negen burgers gewond geraakt. Dat meldt het Saudische nieuwsagentschap SPA.

De aanval op de internationale luchthaven van Abha, in het zuiden van Saudi-Arabië, werd uitgevoerd rond 00.30 uur plaatselijke tijd (23.30 uur Belgische tijd). De gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis en zouden in stabiele toestand verkeren, aldus de autoriteiten. Het gaat om acht Saudische burgers en een Indiër.

Afgelopen zaterdag onderschepte en vernietigde Saudi-Arabië naar eigen zeggen nog twee drones van de Jemenitische Houthi-rebellen. Op 23 juni vielen bij een droneaanval van Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Abha een dode en zeven gewonden. Eerder die maand raakten al eens 26 mensen gewond toen de rebellen dezelfde luchthaven onder vuur namen met een raket

Gesteund door Iran

De Houthi-rebellen maken al lange tijd gebruik van kleinere drones, die ook als speelgoed verkocht worden. Maar sinds enkele maanden beschikken ze ook over grotere modellen, die volgens de VN een bereik van 1.500 kilometer hebben en snelheden tot 250 kilometer per uur kunnen halen. Dat betekent dat ook de hoofdsteden van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bereikt kunnen worden.

Het soennitische Saudi-Arabië leidt sinds 2015 in Jemen een militaire campagne tegen de sjiitische Houthi’s, die gesteund worden door Iran. De Houthi’s controleren de hoofdstad Sanaa en andere delen van het arme land, en de Saudi’s vrezen dat ze Iran een voet aan de grond zullen bezorgen op het Arabische schiereiland. Het conflict heeft Jemen, dat sowieso al tot de armste landen van de Arabische wereld behoorde, in een catastrofale hongersnood gestort en heeft ook de infrastructuur in het hele land zware schade toegebracht.