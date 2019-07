Vertragingen mogelijk op Brussels Airport door staking bij Swissport

Er zijn vanaf 8 uur vertragingen mogelijk op Brussels Airport door een vakbondsactie bij bagageafhandelaar Swissport. Brussels Airlines, de grootste klant van Swissport, heeft eigen teams klaarstaan om de hinder te beperken. “Maar we kunnen niet altijd alles opvangen”, zegt woordvoerster Kim Daenen.

De vakbonden klagen over een tekort aan personeel bij Swissport. Maandagavond sprongen onderhandelingen met de directie af. “Mensen zeggen mij dat ze met vijf doen wat ze eigenlijk met tien of meer zouden moeten doen”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. “Twee uur lang zullen de afhandelaars doen wat ze moeten doen, maar niets meer. Omdat er niet genoeg volk is, geeft dat vertragingen.”

Er heerst ook onvrede over de onzekerheid. “Er gaan stemmen op dat de groep de laatste centen uit Swissport België aan het halen is. Er is ook geen CEO meer en geen financieel directeur. We stellen ons daar vragen bij”, zegt Bougrine. De vakbonden willen een bemiddelaar inschakelen en hopen dat die dinsdag al aan de slag kan gaan. Bougrine vreest dat werknemers misschien ook na de actie het “zottenwerk” niet meer zullen pikken.