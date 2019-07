“Het idee dat vakantie zorgt voor rustig verkeer is voorbij”

Wie zich gisteren op de Vlaamse snelwegen waagde, heeft zeker gemerkt dat er veel file stond, ondanks de zomervakantie. “Buiten de spits wordt het tijdens de vakanties veel drukker op de weg”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum loog er niet om, gisteren was het erg druk op de snelwegen. Toch was de ochtendspits rustiger dan op een gemiddelde maandag, daar laat de vakantie zich zeker voelen. “Dat fenomeen zagen we vorig jaar tijdens de vakantie ook”, zegt Bruyninckx. “De vrijetijdsverplaatsingen komen pas na 10 uur op gang, maar die blijven wel aanzwellen. Daarom is het overdag heel druk, maar niet tijdens de normale spitsuren.”

Het mooie weer speelt daar een grote factor in. “In periodes met mooi weer zien we het typische recreatieve verkeer op gang komen, dat is een terugkerend patroon”, legt Bruyninckx uit. “Dat fenomeen zien we ook tijdens de paasvakantie.”

Bouwverlof brengt soelaas

“‘Het idee dat de vakantie zorgt voor rustig verkeer is voorbij, buiten de spits wordt het net veel drukker”, zegt Bruyninckx. “Het vrijetijdsverkeer toont zich rond 10 uur. Als het mooi weer is moeten dagtrippers daar zeker rekening mee houden.”

De eerste twee weken van juli zijn traditioneel nog druk op de weg. “We zien wel een kentering als het bouwverlof begint”, zegt Bruyninckx. Dat begint dit jaar op 15 juli, behalve voor de kantons Hamme en Lokeren, daar gaan ze pas op 23 juli op vakantie. Het bouwverlof duurt drie weken, in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde is dat vier weken.