Ze kunnen het nog steeds: Barcelona-legendes Iniesta en Villa scoren vier keer in spektakelmatch

Afgelopen weekend was het smullen in de Japanse J-League. In de wedstrijd tussen Vissel Kobe en Nagoya Grampus werd er liefst acht keer gescoord. De thuisploeg won met 5-3 dankzij vier doelpunten van Andres Iniesta en David Villa. Die laatste opende halverwege de eerste helft de score en trapte na de pauze een penalty binnen. Iniesta scoorde ook een elfmeter, nadat hij eerder had gescoord met een afgemeten plaatsbal.