Voetbalster Florijana Ismaili die mee WK-droom van Red Flames om zeep hielp, vermist na “zwemincident”

Onrustwekkend nieuws uit Zwitserland. Voetbalster Florijana Ismaili is sinds zaterdag vermist na een boottocht.

Het Italiaanse Ansa meldt dat de 24-jarige international en aanvalster van Young Boys Bern met een vriend een boot zou gehuurd hebben voor een tocht op het Comomeer. Toen het duo in het water gesprongen zou zijn, zouden ze niet meer bovengekomen zijn.

Young Boys maakt zich “ernstige zorgen” over de speelster en spreekt van een “zwemincident”. De club wil de moed echter niet opgeven. “De zoektocht van de politie duurt voort. Als we meer weten laten we het weten”, klinkt het. De club staat ook in contact met de familie van ‘Flori’.

Voorlopig leverde die zoektocht, met onder andere een reddingshelikopter en onderwaterdrone, echter niets op. Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet geweten wat er gebeurd is. “Het kan zijn dat ze flauwgevallen is door het koude water”, klinkt het bij het Zwitserse Blick.

Ismaili speelt sinds 2011 voor Young Boys en maakte drie jaar later haar debuut bij de nationale ploeg. Daarmee ging ze in 2015 naar het WK en schakelde ze in de barrages voor het WK van dit jaar de Red Flames uit over twee wedstrijden. In de heenmatch in België stond ze aan de aftrap, in de terugwedstrijd viel ze in.