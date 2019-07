Ex-Miss België blijft onschuld van veroordeelde vriend uitschreeuwen: “Deze zaak maakt ons leven kapot”

Filip Meert in gezelschap van Alizée Poulicek toen hij zich aanbood aan de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat in 2016. Foto: Wim Hendrix

Ex-Miss België Alizée Poulicek blijft rotsvast geloven in de onschuld van haar vriend Filip Meert. Dat zegt ze dinsdag in Story. De 48-jarige Meert werd in 2001 veroordeeld voor btw-fraude, en torst nog steeds een zware boete mee.

Meert werd in 2001 correctioneel veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een btw-carrousel, hoewel hij tot op heden zijn onschuld blijft claimen. Eind 2017 kwam daar na een burgerlijke procedure een boete van alles samen zo’n 13 miljoen euro bij. “Intussen is dat bedrag door de dagelijkse intresten zelfs opgelopen tot 15 à 16 miljoen euro”, aldus Poulicek dinsdag in Story.

De voormalige Miss België blijft ook geloven in de onschuld van haar vriend. “Filip heeft een oneerlijk proces gekregen. Hij heeft al vier jaar in de cel gezeten. Een financiële straf is echt onaanvaardbaar. Gelukkig werd dankzij de hervorming van justitie door minister Geens een commissie voor gerechtelijke dwalingen in het leven geroepen, waardoor Filips zaak binnenkort opnieuw kan voorkomen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in België. En hopelijk levert het iets op, want heel die zaak maakt ons leven kapot. Filip kan niets opbouwen. Hij mag geen eigen zaak hebben en niet samenwonen.”