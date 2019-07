Dag op dag één jaar geleden: de perfecte 9,94 seconden van de Rode Duivels tegen Japan

Waar was jij op 2 juli 2018? Waarschijnlijk ergens in België aan het vieren. Op die dag scoorden de Rode Duivels namelijk één van de meest iconische doelpunten uit hun geschiedenis en misschien wel de WK-geschiedenis. In de slotminuut van de achtste finales tegen Japan pakten onze nationale voetbalhelden namelijk uit met de perfecte counter. Van Thibaut Courtois naar Kevin De Bruyne en via Thomas Meunier door de benen van Romelu Lukaku naar Nacer Chadli: 9,94 seconden en bingo 3-2!

LEES OOK. De perfecte counter van de kwalificatie ontleed: in tien seconden naar uitbundige extase