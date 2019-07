Nieuwe beelden tonen dramatische moment waarop snelwegbrug in Genua instort

De Italiaanse Guardia di Finanza heeft maandag nieuwe beelden vrijgegeven van het dramatische moment waarop de snelwegbrug in Genua instort. De beelden worden gebruikt om de precieze omstandigheden van het drama te onderzoeken. Op 14 augustus 2018 kwamen 43 mensen om het leven toen de brug het plots begaf. Het viaduct dat Genua met Frankrijk verbindt, stortte toen in over een lengte van honderd meter. Auto’s en vrachtwagens die op dat moment over weg reden, vielen naar beneden.

Snelweguitbater Autostrade per l’Italia kwam al snel onder vuur omdat eerdere waarschuwingen over de staat van de brug in de wind waren geslagen. De Italiaanse overheid beschuldigt het bedrijf van nalatigheid omdat de brug niet tijdig zou zijn onderhouden. Autostrade heeft dat altijd ontkend en beweert dat het viaduct regelmatig werd geïnspecteerd, onder toezicht van de overheid.

